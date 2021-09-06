Взятку хабаровского экс-оперативника отправили в казну Фото: Анастасия Осипова

Взятка в 189 тысяч рублей, полученная экс-полицейским в Хабаровском крае, отправится в госказну. К такому решению пришел местный суд, сообщили в прокуратуре региона.

- Установлено, что осужденный, занимая в 2017 году должность заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Хабаровску, получил взятку, которой распорядился по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокурор потребовал в суде, чтобы полученные незаконно деньги бывший полицейский отправил в казну государства. Суд поддержал это требование. Однако оперативник до сих пор не признал своей вины, поэтому до вступления решения в законную силу он вправе его обжаловать.

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