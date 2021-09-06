В поселке Хабаровского края привели в порядок дворы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае власти продолжают активно облагораживать дворы жилых домов. Так, в поселке Березовка местные жители наконец-то смогут наслаждаться удобствами, сообщили в правительстве края.

Оценили площади парковок и качество асфальтов во дворах министр ЖКХ Дарий Тюрин и члены Народного совета при губернаторе края. На первый взгляд, все работы выполнены хорошо. Проверяющие поблагодарили управляющую компанию за труд рабочих.

- Нас обеспокоило, что при установке бордюрного камня был поврежден тротуар, но подрядчик обязуется отремонтировать эти места. Кроме того, собственники могут принять участие и в других проектах и грантах, которые действуют в крае и городе, чтобы по решению жильцов поставить во дворе игровую площадку или малые архитектурные формы, скамьи, урны, провести озеленение, - отметила член Народного совета Светлана Дианова.

Впереди у обустроенных территорий проверка осенними ливнями. Именно они станут той лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько качественно были сделаны ливневки, а также проверит на прочность все материалы.

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