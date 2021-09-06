Для хабаровских аграриев открылся «Фермерский дворик»
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске вновь начал свою работу «Фермерский дворик». Обычная автостоянка в прошлом - сейчас популярное место у горожан. Люди приходят сюда за свежими овощами, чаем и медом напрямую от производителя, сообщили в мэрии города.
- Жители города по достоинству оценили качество реализуемой продукции. Несмотря на более крупные площадки в других локациях, эта очень востребована и закрывает потребности большого количества людей, - отметила глава комитета по управлению Центральным районом Тамара Протопопова.
В день открытия прилавки ломились от яств: томаты, свежая зелень, разноцветные кабачки, баклажаны и разной формы и веса арбузы и дыни. В администрации рассчитывают, что горожане будут приезжать на ярмарку со всего города.
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