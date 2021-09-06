Валерий Фальков осмотрел площадку для строительства студенческого кампуса в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетил Тихоокеанский государственный университет в Хабаровске. Вместе с зампредом краевого правительства по социальным вопросам Евгением Никоновым министр осмотрел территорию, которую вуз планирует использовать для строительства нового кампуса. Заявка на получение субсидии уже направлена в федеральное министерство науки.

Как отметил Валерий Фальков, в новой программе «Приоритет - 2030» ТОГУ стал первым вузом Дальнего Востока, решившимся на участие. Всего со всей России принято уже 192 заявки.

- Программа «Приоритет - 2030» в первую очередь нацелена на формирование группы ведущих вузов России, они не должны быть сконцентрированы только в центральной части страны. Наша главная задача - дать возможность развиваться лучшим. Программа предусматривает создание на базе вузов исследовательских центров, которые будут тесно взаимодействовать с бизнесом. Все, кто представит хорошую программу развития, получат поддержку, - отметил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.

Вопрос создания единого кампуса уже поднимал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время одной из прямых линий. Он отметил, что кампус может стать местом притяжения самых талантливых студентов из соседних регионов и других стран.

На строительство кампуса потребуется более 15 миллиардов рублей, при этом 60% от общей суммы хотят привлечь из федерального бюджета. В рамках проекта будет создана единая инфраструктура для нескольких вузов. В него могут также войти Хабаровский государственный университет экономики и права, Хабаровский государственный институт культуры, Дальневосточный государственный медицинский университет. Расположение будущего кампуса определено - за главным корпусом ТОГУ. Сейчас там находятся стадион и пустырь.

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