В Хабаровске открыли бюст герою России Роману Филипову Фото: Администрация Хабаровска

С инициативой установить бюст выступило командование 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО. Поддержку в этом вопросе оказали как администрация города, так и родительская общественность.

- Подвиг Романа Филипова навсегда останется в наших сердцах. Он был патриотом, настоящим офицером, который безмерно любил свою родину, близких и сослуживцев. Мы гордимся тем, что наши дети будут воспитываться на таком примере, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года во время выполнения боевого задания в Сирийской Арабской Республике. Самолет Романа сбили выстрелом из переносной ракетницы, но офицер успел катапультироваться. Приземлившись, Роман оказался окружен боевиками. Офицер отстреливался, но был тяжело ранен, после чего подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов!»

Школа №26 уже носит имя Романа Филипова. В ней активно пробуют разные формы военно-патриотического воспитания. Открыто два пятых класса с оборонно-спортивным летным профилем. Школа тесно сотрудничает с военнослужащими.

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