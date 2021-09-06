С послом Канады встретился мэр Хабаровска Сергей Кравчук Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровск приехала Элисон Леклер, чрезвычайный и полномочный посол Канады в России. Госпожа Леклер принимала участие в Восточном экономическом форуме, после которого заехала и в Хабаровск. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал послу о Хабаровске, и стороны обсудили планы на международное взаимодействие.

- Сейчас у Хабаровска есть шесть городов-побратимов - Харбин и Санья (КНР), Пучон (Республика Корея), Ниигата (Япония), Портленд (США) и Виктория (Канада). С каждым из них налажено сотрудничество в областях культуры, экологии и формировании экономических связей. Из-за пандемии многие международные мероприятия пришлось перенести в онлайн. Уменьшился и поток туристов. Так, за 2020 год Хабаровск посетило всего 22 жителя Канады. Есть множество направлений, в которых наши города и страны могли бы взаимодействовать. Например, международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР», обмен делегациями коренных народов, а также турниры по киберспорту и бизнес-проекты, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В свою очередь посол поблагодарила Сергея Кравчука за теплый прием и подчеркнула, что Хабаровск - очень красивый город, а река Амур - великая.

- Этот визит - ознакомительный. Нам предстоит провести еще ряд встреч, чтобы спланировать будущее сотрудничество между нашими странами. В основном, мы хотели бы обратить внимание на вопросы экологии и изменения климата, экономического взаимодействия, а также борьбы с пандемией коронавируса. Посольство Канады готово оказать содействие всем предложения, которые поступят от администрации Хабаровска, - сказала Элисон Леклер.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.