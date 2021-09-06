Погода в Хабаровске 7 сентября 2021: без существенных осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

7 сентября на всей территории края синоптики прогнозируют несущественные осадки. Небольшой дождик, преимущественно, возможен днем.

В столице региона в светлое время суток будет около +24 градусов. Ночью - до +13. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

На юге края днем от +22 до +27 градусов. Ночью - от +8 до +13 градусов. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.

В центральных районах днем от +17 до +27 градусов. Ночью - от +6 до +13. Порывы ветра различных направлений будут от 3 до 11 метров в секунду.

На севере днем от +17 до +27, ночью от +5 до +11. Скорость ветра различных направлений будет составлять от 2 до 10 метров в секунду.

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