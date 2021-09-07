В Хабаровском крае снижается число заражений коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 292 человека заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в столице края - 268 и Хабаровском районе - 24. На остальной территории региона эпизодов инфицирования не зафиксировано, сообщили в местном минздраве.

- Выздоровело 296 человек,19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 394, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 324 023 человека. Из них 288 120 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 013 случаев коронавируса:

70 876 человек выздоровели;

5424 находится на лечении (1384 в стационаре, амбулаторно 4040);

Скончались 713 человек.

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