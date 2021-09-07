Большегруз столкнулся с бетономешалкой в Хабаровске. Фото: @ news_khv27rus

В Хабаровске большегруз столкнулся с бетономешалкой. ДТП с участием двух больших машин произошло неподалеку от остановки «Марина» на Краснореченской. По предварительной информации, у бетономешалки отказали тормоза.

Авария произошла в середине дня, и большой удачей стало то, что бетономешалка, потерявшая управление, въехала в крупный транспорт. Если бы на месте контейнеровоза оказалось легковое авто, без жертв бы не обошлось.

От удара кабина контейнеровоза превратилась в груду искореженного металла. Очевидцы аварии вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место врачи констатировали, что никто из водителей не пострадал.

Виновника аварии окончательно установят после ряда экспертиз.

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