Новые рентген-аппараты в Комсомольске заработают в течение недели Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре вот-вот начнут обследовать пациентов на новых рентген-аппаратах. Закупленное летом оборудование сейчас проходит процедуру настройки инженерами, а для персонала медицинских учреждений проводится обучение работе на новых установках. В травмпункте городской больницы №7 уже готовы обследовать пациентов, отметили в правительстве Хабаровского края.

- Сегодня мы провели обучение медицинского персонала на новом диагностическом стационарном рентгеновском комплексе. Рентгенографический стол для пациентов с пультом управления регулируется по высоте и по горизонтали - очень удобен в эксплуатации. Стойка снимков, входящая в состав комплекса, позволяет проводить исследования: грудной клетки, легких, позвоночника, опорно-двигательного аппарата при вертикальном и горизонтальном положении пациента, - рассказал и.о. главного врача, заведующий рентгенологическим отделением Городской больницы №7 Михаил Кондров.

В среднем около 80 человек в день только в этой больнице нуждаются в рентгене. Поэтому новые установки как нельзя кстати. Кроме того, у них выше производительность, поэтому получать помощь пациенты будут быстрее.

Как сообщили в краевом минздраве, каждый рентген-аппарат планируется оснастить web-доступом. После исследования снимок будет доступен на рабочей станции врача, его также можно будет записать на внешний носитель или отправить в референт-центр для получения второго экспертного мнения для выбора тактики лечения.

В скором времени новое медицинское оборудование поступит и в Хабаровск. Всего до 2023 года будет приобретено 37 единиц тяжелого медицинского оборудования.

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