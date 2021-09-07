В Хабаровском крае усилили борьбу с браконьерами Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Хабаровском крае усилили борьбу за популяцию лесных жителей. Их будут активно защищать не только от браконьеров, но и от распространения всевозможных инфекций. Для этого в регионе создадут новую лабораторию, сообщили в правительстве края.

В министерстве природы региона довольны уже проделанной работой: благодаря улучшению технического оснащения удалось с начала года поймать за руку более 400 охотников-нелегалов. Тем, кто хотел наживаться на жизнях диких зверей, грозят крупные штрафы.

- В январе этого года в России вступили в силу изменения правил охоты, увеличились штрафы за браконьерство. А в мае мы получили от АНО «Амурский тигр» четыре новых автомобиля высокой проходимости. Инспекторы госохотнадзора получили возможность добираться в самые труднодоступные места, выявляя случаи незаконной охоты, и еще оперативнее реагировать на конфликтные ситуации с хищниками, - отметил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края Юрий Колпак.

Вскоре в столице региона начнется строительство специализированного центра экспертиз диких животных. В нем смогут оперативно выявлять возбудителей опасных болезней, а также устанавливать причины гибели млекопитающих, рыб и птиц.

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