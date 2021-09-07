В Хабаровском крае улучшили маршрут еще одного автобуса Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае после обращения жителей сел Мирное и Тополево к врио главы региона Михаилу Дегтяреву с просьбой улучшить маршрут автобуса №132, его не только продлили, но и на линии поставили дополнительные автобусы. Таким образом, теперь людям не придется ездить с пересадками на работу и учебу, сообщили в правительстве региона.

- Изменения коснутся, прежде всего, жителей коттеджных поселков в районе сел Тополево и Мирное. Дети, обучающиеся в школе, и местные студенты смогут без проблем и пересадок добираться в одном и другом направлении. Теперь по маршруту №132 каждые полчаса на линии будут работать два транспортных средства, - отметила первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

Теперь на маршруте появились три новых остановки: «Поселок», «СНТ «Черемушки», «Магазин «Ветеран» в поселке имени Горького. И уже оттуда автобус направляется в краевой центр.

Ознакомиться с расписанием автобусного маршрута №132 можно на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства края. Задать вопросы и оставить предложения по работе общественного транспорта можно по телефону горячей линии 8-965-675-97-23.

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