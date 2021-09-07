В Хабаровск начали доставлять подъемник для «Хехцира» Фото: Правительство Хабаровского края

С большим опозданием, но в Хабаровск начало поступать оборудование для подъемника в будущем спортивно-туристическом комплексе «Хехцир». Груз, который еще в апреле был отправлен из Германии, в итоге осел в Южной Корее. И только сейчас прибыл оттуда сначала в Находку, а затем в столицу края.

Первым делом была доставлена партия кресельного подъемника. Кабины будут защищены от ветра, а сиденья снабжены функцией подогрева.

Всего на территории комплекса планируется построить более 20 километров горнолыжных трасс, снежный туннель и всю необходимую туристам инфраструктуру, включая гостиницы разного класса, рекреационный комплекс и подъездную дорогу.

К началу зимы планируется завершить строительство временной подъездной дороги от федеральной трассы «Уссури» до горнолыжного комплекса.

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