Слепым детям в Хабаровске начнут преподавать музыку Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске детей, у которых серьезные проблемы со зрением и тех, у кого оно вовсе отсутствует, научат играть на музыкальных инструментах. Учителя из детской школы искусств №6 будут преподавать нотную грамоту и обучать азам игры воспитанников школы-интерната № 2 в Железнодорожном районе города, рассказали в администрации Хабаровска.

Многие ребятишки проживают в интернате, и там же получают образование. Изучать новые предметы они смогут без отрыва от основной программы.

- В этом филиале детской школы искусств занимается 10 человек. Они очень усидчивые, у многих отличный музыкальный слух. Бывает, одного раза достаточно сыграть мелодию, и они запоминают. Ребята не видят нот, поэтому мы их поем. Надо сказать, что дети схватывают все на лету, – рассказала Надежда Захарчук, преподаватель детской школы искусств № 6.

Для занятий ученикам выделили 2 класса. В одном дают уроки игры на гитаре, в другом - на народных инструментах. Для педагогов сейчас главное - помочь освоить деткам новое для себя занятие.

Все учащиеся музыкального класса после завершения обучения получат соответствующий документ. С ним они смогут пойти дальше учиться в профессиональные учебные учреждения.

Если эксперимент пройдет успешно, то в дальнейшем будет создана инклюзивная группа, которая сможет выступать на различных площадках.