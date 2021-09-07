В Хабаровском крае началась замена электростанций в деревянных постройках Фото: Правительство Хабаровского края

Старые электростанции с деревянной отделкой в Хабаровском крае начали заменять на их современные аналоги - это блочно-модульные дизельные электростанции (ДЭС). Первый экземпляр уже отправился из столицы края в село Удское Тугуро-Чумиканского района, сообщили в правительстве края.

Особенно нуждаются в замене станций жители сел, до которых не добраться простыми путями. Иногда, как это произошло в случае с селом Удское, отправки будут совершаться по воде, а затем по «зимнику». Вторая партия дизельных модулей отправится в Чумикан 15 сентября.

– В этом году в Хабаровском крае принята программа по замене деревянных электростанций. Такое поручение дал врио губернатора Михаил Дегтярев после пожаров в селах Савинское и Удское. На эти цели выделены беспрецедентные суммы – порядка 142 млн рублей. Из них 84 млн рублей – федеральные средства и 48 млн – краевые. Нашему региону нужны современные пожаробезопасные, продуктивные и экономные электростанции с полным учетом и контролем, – отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

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