В Хабаровске построят новую школу .Фото: Телеграмм-канал Михаила Дегтярева
В Хабаровске построят новую школу. Количество учебных заведенией увеличивают, чтобы постепенно прпала необходимость обучения детей во вторую смену. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора края Михаил Дегтярев.
— Сегодня заложили памятную капсулу в основание будущей школы в микрорайоне «Строитель». Она будет состоять из двух блоков, рассчитана на 1 100 ребят. Впервые на Дальнем Востоке и одними из первых в стране мы построим эту школу, используя механизм государственно-частного партнерства, — отметил Дегтярев.
Стоимость проекта новой школы — 1,75 миллиарда рублей. Свыше одного миллиарда направлены из федерального бюджета.
На церемонии Дегтярев заложил капсулу времени на месте будущей стройки.
— Строим новые школы, чтобы постепенно уйти от второй смены, — добавил глава края.
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