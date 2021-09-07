В Хабаровске построят новую школу .Фото: Телеграмм-канал Михаила Дегтярева

В Хабаровске построят новую школу. Количество учебных заведенией увеличивают, чтобы постепенно прпала необходимость обучения детей во вторую смену. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора края Михаил Дегтярев.

— Сегодня заложили памятную капсулу в основание будущей школы в микрорайоне «Строитель». Она будет состоять из двух блоков, рассчитана на 1 100 ребят. Впервые на Дальнем Востоке и одними из первых в стране мы построим эту школу, используя механизм государственно-частного партнерства, — отметил Дегтярев.

Стоимость проекта новой школы — 1,75 миллиарда рублей. Свыше одного миллиарда направлены из федерального бюджета.

На церемонии Дегтярев заложил капсулу времени на месте будущей стройки.

— Строим новые школы, чтобы постепенно уйти от второй смены, — добавил глава края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.