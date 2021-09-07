Передвижной музей «Поезд Победы» приехал в Хабаровск всего на два дня

Передвижной музей «Поезд Победы» приехал в Хабаровск всего на 2 дня Фото: Пресс-служба РЖД России

Сегодня в краевую столицу из Владивостока добрался передвижной музей «Поезд Победы». Поезд состоит из восьми вагонов. В каждом представлены экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне.

Начинается выставка с нулевого лекционного вагона. Первое, что видят посетители внутри - это виртуальный Дмитрий Харатьян. Известный российский актер кратко рассказывает о том, что ждет гостей в следующих вагонах.

Затем всем посетителям раздают наушники. В них слышен голос аудиогида Лиды. Девушка прошла вместе с семьей через всю войну.

В каждом вагоне своя тематика, раскрывающая ту или иную страницу истории военного времени. Например, один из вагонов посвящен взятию Брестской крепости и началу Великой Отечественной войны. Кроме того, есть штабной, банный и медицинский вагоны. Особое место в поезде занимает вагон для перевозки узников.

Стоит отметить, что посещение выставки бесплатно. Для бронирования билетов нужно только зарегистрироваться на сайте «Поезда Победы».

Необычный состав приехал в Хабаровск всего на пару дней. Уже 9 сентября поезд отправится дальше.

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