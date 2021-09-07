Бассейн в центре Хабаровска восстановили за 17 миллионов рублей

Бассейн в центре Хабаровска восстановили за 17 миллионов
Фото: Администрация Хабаровска
В школе №30, которая находится в центре Хабаровска, открыли двадцатиметровый бассейн после 15-летнего простоя. Спортивный объект восстановили за счет средств инвестора.
Теперь тут проводят занятия для малышей и учеников, а также всех любителей поплавать. На торжественное открытие бассейна пригласили мэра Хабаровска Сергея Кравчука.
- Это уже четвертый спортивный объект такого плана, который обрел вторую жизнь в рамках муниципально-частного партнерства. Я хочу поблагодарить инвестора Валерия Шардакова. Он уделяет много внимания развитию плавания в Хабаровске, - рассказал Сергей Кравчук, глава города.
На восстановление объекта пришлось потратить 17 миллионов рублей. Бассейн оптимально подходит для занятий с детьми.
- Этот бассейн мы строили для детей, для их физического развития и здоровья, - подчеркнул Валерий Шардаков, руководитель МОО «Хабаровская городская федерация плавания».
Отметим, что подобные объекты уже открыты в школе №80, гимназии №8 и школе плавания в поселке Горького.
- Чем больше бассейнов, тем больше простора для занятий и развития. Особенно это важно для наших детей. Кто знает, вдруг потом они станут новыми олимпийцами и завоюют медали на различных соревнованиях? - смело предположила Виктория Шардакова, вице-президент МОО «Хабаровская городская федерация плавания».
Общественные бассейны в Хабаровске продолжат восстанавливать. В планах намечается ремонт спортивного сооружения в районе стадиона «Нефтяник».
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