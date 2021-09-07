Погода в Хабаровске 8 сентября 2021: небольшой дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 сентября на всей территории края синоптики прогнозируют небольшой дождь. Теплый южный ветер, который будет дуть во всех районах региона, принесет теплую, а местами даже жаркую погоду.

В Хабаровске в светлое время суток будет около +22 градусов. Ночью - до +15. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

На юге края днем от +20 до +25 градусов. Ночью - от +9 до +14 градусов. Скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.

В центральных районах днем от +20 до +26 градусов. Ночью - от +8 до +15. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

На севере днем от +14 до +25, ночью от +5 до +13. Скорость ветра различных направлений будет составлять от 3 до 10 метров в секунду. На Охотском побережье местами порывы до 18 метров.

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