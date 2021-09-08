От коронавируса в Хабаровском крае за сутки вылечились 299 человек

Свыше 290 тысяч человек в Хабаровском крае прошли полную вакцинацию от коронавируса
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Хабаровском крае ежедневное число тех, кто заразился коронавирусом, и тех, кто от него вылечился, почти равно. При этом снижение наблюдается по обеим цифрам. В районах тем временем вновь фиксируется увеличение числа заболевших, в то время как в столице региона, наоборот, оно снизилось втрое.
Еще 296 человек заболели за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в Комсомольске - 87, в Хабаровске - 84, в Нанайском районе - 21, в Ульчском - 20, в Хабаровском - 18, в Комсомольском - 16. На остальной территории региона зафиксированы единичные эпизоды инфицирования, сообщили в местном минздраве.
- Выздоровело 299 человек, 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 402, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 325 885 человек. Из них 290 812 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 309 случаев коронавируса:
71 175 человек выздоровели;
5418 находится на лечении (1376 в стационаре, амбулаторно 4042);
Скончались 716 человек.
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