4G на рыбных берегах: мобильный интернет для охотчан стал быстрее. Фото: МегаФон.

Теперь жители Охотска, одного из старейших населенных пунктов Дальнего Востока, а также соседних с ним сел Булгин и Новое Устье, могут использовать свои смартфоны не только для звонков и общения в мессенджерах, но и по максимуму задействовать их цифровые возможности, решая с помощью мобильного интернета самые разные повседневные задачи.

В рамках проекта по модернизации инфраструктуры связи в малых населенных пунктах Хабаровского края, «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Охотском районе в тестовую эксплуатацию сеть 4G и увеличил в четыре раза скорость мобильного интернета.

В силу удаленного географического расположения, связь в Охотском районе в настоящее время осуществляется только через спутниковые каналы, и это серьезно ограничивает цифровые возможности его жителей. Между тем сегодня очень многое в нашей жизни завязано на доступе в интернет - общение, финансы, учеба, бизнес. Поэтому «МегаФон» последовательно занимается повышением качества услуг связи в самом северном районе Хабаровского края.

В начале этого года оператор в полтора раза расширил здесь емкость спутникового канала связи. А в августе была проведена модернизация базовых станций и запущена в тестовом режиме сеть связи четвертого поколения в районном центре - рабочем поселке Охотск, и селах Булгин и Новое Устье, в которых расположены два крупных рыбодобывающих предприятия края - рыболовецкий колхоз имени Ленина и рыболовецкая артель «Иня». Результатом проведенных работ стало увеличение емкости сети, повышение качества и скорости мобильного интернета.

- В условиях, когда все больше государственных услуг оказывается в электронном формате, важно, чтобы доступ к интернету имело максимальное число жителей края, независимо от места их проживания. Вместе с операторами связи мы ведем системную работу над тем, чтобы белых пятен на карте покрытия сети мобильной связи в нашем регионе становилось все меньше, - отмечает Алексей Гусев, министр информационных технологий и связи Хабаровского края.

- Большие расстояния, малая численность населения, сложности с логистикой, суровый климат делают развитие мобильной связи в северных районах Хабаровского края задачей очень непростой. При этом качественная связь очень важна для жителей района, действующих там предприятий и организаций. За восемь месяцев этого года интернет-трафик в нашей сети в Охотском районе вырос в два раза, и это далеко не предел. Поэтому даже в условиях ограничений, накладываемых спецификой спутниковой связи, мы стараемся улучшить качество предоставляемых услуг связи. Расширение емкости каналов и апгрейд оборудования позволяют, во-первых, постепенно увеличивать качество и скорость мобильного интернета для охотчан, а во-вторых - обеспечивать стабильную работу при росте нагрузки на сеть, которая будет неизбежно расти в условиях такого спроса на услуги мобильного интернета, - комментирует Денис Трофимчук, директор Хабаровского отделения «МегаФона».

Ранее «МегаФон» уже провел модернизацию объектов связи в селах Лермонтовка Бикинского района, Глебово Вяземского района и Осиновая Речка и Дружба Хабаровского района, после чего здесь также выросли скорости передачи данных.

На сегодняшний день доступ к мобильной связи «МегаФона» имеют 98% жителей Хабаровского края. Сеть оператора покрывает более 70% всех населенных пунктов региона.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 миллиона клиентов.