Как объехать улицу Павла Морозова в Хабаровске? Фото: Администрация Хабаровска

Автолюбители в Хабаровске который день изнывают в пробках. Одна из главных транспортных артерий города - улица Павла Морозова - еще долго будет находиться на ремонте. Но объехать проблемный участок дороги возможно, сообщили в администрации города.

- Сегодня в 5:30 утра после производства работ открыто движение для легкового транспорта в обход поврежденного участка улицы Павла Морозова через переулок Бассейный, - пояснили в мэрии.

За просаживающимся грунтом на дороге сейчас ведется круглосуточное наблюдение. Огораживаются все новые участки. Местами воронки достигают полуметра в глубину и почти метра в диаметре. По оценкам специалистов, чтобы вернуть дорожному полотну прежний вид, уйдет не менее восьми месяцев.

Открыто движение для легкового транспорта в обход поврежденного участка улицы Павла Морозова через переулок Бассейный Фото: Администрация Хабаровска

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