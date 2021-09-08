На проспекте 60-летия Октября в Хабаровске начался ремонт дороги

На 60 лет Октября в Хабаровске начался ремонт дороги Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске начался ремонт дороги на проспекте 60-летия Октября. Там до наступления холодов приведут в порядок один километр дороги. Всего же планируется отремонтировать 3,3 километра, сообщили в администрации города.

- Будут выполнены замена основания, укладка нового верхнего слоя асфальтобетона, срезка и ремонт обочин, расчистка кюветов, замена разрушенных лотков водоотведения, восстановление посадочных площадок, устройство автобусных павильонов, а также ремонт пешеходных связей, - рассказал и.о. начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.

Как отметили в мэрии, первый километр ремонтируемой дороги не самый сложный. Поэтому именно его будут восстанавливать в первую очередь, учитывая сжатые сроки из-за климатических особенностей.

Автомобилистам стоит учесть, что движение на проспекте будет ограничено. Перекрывать проезд полностью не станут - только отдельные полосы.

Всего ремонт отрезка проспекта от Аэродромной до Суворова обойдется в 270 миллионов рублей. Окончание ремонта запланировано на 1 августа 2022 года.

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