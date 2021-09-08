Фонтаны возле «Интуриста» отремонтируют к лету 2022 года Фото: Администрация Хабаровска

Власти Хабаровска решили отремонтировать круглые фонтаны возле гостиницы «Интурист», которые являются одной из визитных карточек города. Рабочие приведут механизм в порядок этой осенью, а к началу лета следующего года должен состояться запуск воды.

Сейчас памятник архитектуры является излюбленным местом сбора скейтеров. Парни и девушки часами катаются возле них и по ним.

Ожидается, что на ремонт механизма потребуется еще около двух недель. Затем фонтан будет законсервирован на зимний период.

Реставрацией самих фонтанов специалисты займутся предстоящей весной. Поэтому в начале лета все работы там уже будут завершены.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.