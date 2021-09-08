Забили гантелей: в Хабаровске вынесен приговор убийцам мужчины Фото: Александр ШТААЛЬ

В Хабаровске суд отправил в колонию трех мужчин, которых признал виновными в убийстве их знакомого. Кровавые разборки произошли в марте прошлого года. Закончилось все тем, что жертву забили гантелей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как стало известно, «братки» специально пришли в квартиру мужчины. Они с порога заявили, что тот у них украл их вещи (что именно, ведомство не раскрывает). Разбираться долго с ним не собирались. Они заранее знали, что убьют свою жертву.

- В ходе ссоры умышленно, с целью убийства нанесли ему руками, ногами и гантелей множество ударов в различные части тела, в том числе и в голову, - рассказали подробности преступления в пресс-службе ведомства.

Жертве удалось найти силы, чтобы сбежать от извергов. Мужчина выбежал на улицу в надежде позвать на помощь. Но его быстро догнали и затащили назад в квартиру, где вскоре нанесли решающие удары.

На суде все трое заявили, что никого не убивали, но доказательств было слишком много.

- За совершение указанного преступления подсудимым назначено наказание от 15 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, - добавили в ведомстве.

Также каждый из убийц должен будет выплатить моральный ущерб - суммарно три миллиона - и оплатить похороны (около 100 тысяч).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.