Забили гантелей: в Хабаровске вынесен приговор убийцам мужчины
Фото: Александр ШТААЛЬ
В Хабаровске суд отправил в колонию трех мужчин, которых признал виновными в убийстве их знакомого. Кровавые разборки произошли в марте прошлого года. Закончилось все тем, что жертву забили гантелей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Как стало известно, «братки» специально пришли в квартиру мужчины. Они с порога заявили, что тот у них украл их вещи (что именно, ведомство не раскрывает). Разбираться долго с ним не собирались. Они заранее знали, что убьют свою жертву.
- В ходе ссоры умышленно, с целью убийства нанесли ему руками, ногами и гантелей множество ударов в различные части тела, в том числе и в голову, - рассказали подробности преступления в пресс-службе ведомства.
Жертве удалось найти силы, чтобы сбежать от извергов. Мужчина выбежал на улицу в надежде позвать на помощь. Но его быстро догнали и затащили назад в квартиру, где вскоре нанесли решающие удары.
На суде все трое заявили, что никого не убивали, но доказательств было слишком много.
- За совершение указанного преступления подсудимым назначено наказание от 15 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, - добавили в ведомстве.
Также каждый из убийц должен будет выплатить моральный ущерб - суммарно три миллиона - и оплатить похороны (около 100 тысяч).
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