Сбил насмерть: в Хабаровском крае вынесен приговор пьяному водителю
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровском крае вынесен приговор водителю-убийце. Мужчина в пьяном виде сел за руль и сбил двух человек. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Как выяснилось, 67-летний автолюбитель ехал по трассе от села Селихино в поселок Уктур без включенных фар и с трудом соображал, что вообще происходит на дороге. В какой-то момент его машину вынесло на «встречку».
- Мужчина совершил наезд на двух мужчин, осуществлявших починку своего автомобиля, после чего скрылся с места происшествия. В результате наезда потерпевшим причинены тяжкие телесные повреждения, которые привели к смерти одного из них, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Свою вину на суде водитель отрицать не стал. Следующие шесть с половиной лет он проведет в колонии общего режима. Также ему два года нельзя садиться за руль.
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