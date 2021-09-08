4G и не меньше: в села Хабаровского края проводят скоростной интернет
Фото: Правительство Хабаровского края
Высокоскоростной интернет 4G постепенно появляется и в отдаленных районах Хабаровского края. Сейчас в тестовом режиме он запущен в Охотском районе края, сообщили в правительстве региона.
Раньше для местного населения быстрый доступ в Сеть казался чем-то невероятным: они живут на труднодоступной территории, и далеко не все операторы готовы финансов вкладываться о установку туда вышек.
Сейчас цифровая цивилизация уже добралась до поселка Охотск, а также сел Булгин и Новое Устье. Это стратегически важные точки, так как там расположены два крупных рыбодобывающих предприятия края.
– В условиях, когда все больше государственных услуг оказывается в электронном формате, важно, чтобы доступ к интернету имело максимальное число жителей края, независимо от места их проживания, – отметил министр информационных технологий и связи Хабаровского края Алексей Гусев. – Вместе с операторами связи мы ведем системную работу над тем, чтобы белых пятен на карте покрытия сети мобильной связи в нашем регионе становилось все меньше.
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