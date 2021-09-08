Жители Хабаровска начали подавать заявления на компенсацию после паводка Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске жители начали обращаться в администрацию города за компенсацией после того, как закончился паводок. Более 40 человек уже попросили о помощи. Об этом сообщили в мэрии.

Специальная комиссия по обследованию частных жилых помещений, утраченного имущества первой необходимости, урожая и нарушению условий жизнедеятельности еще 20 августа начала свою работу.

- В соответствии с регламентом комиссия начинает работу в течение пяти суток с момента поступления заявления от гражданина. По состоянию на 8 сентября поступило 42 заявки от жителей Индустриального района, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Как уточнили в мэрии, обычно вопросы такого рода решаются до конца осени. За это время специалисты побывают на подтопленных участках, оценят нанесенный ущерб, составят все необходимые акты. Компенсация пострадавшим от паводка будет выплачена за счет федерального и краевого бюджетов.

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