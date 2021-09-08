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Общество8 сентября 2021 8:39

Прямой эфир с Михаилом Дегтяревым состоится сегодня в Instagram

Врио губернатора Хабаровского края лично ответит на вопросы жителей региона
Илья ФЕДУЛОВ
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Прямой эфир с Дегтяревым состоится сегодня в Instagram

Прямой эфир с Дегтяревым состоится сегодня в Instagram

Фото: Правительство Хабаровского края

Вечером 8 сентября Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, проведет прямой эфир с жителями региона. Политик лично ответит на вопросы граждан.

- Задавайте свои вопросы в комментариях или во время самого эфира. До встречи! - отметил Михаил Дегтярев в своем официальном профиле Instagram.

Прямая трансляция пройдет на официальной странице правительства края @khabkrai, а также на странице @degtyarev_info.

Начало прямого эфира в 19:00.