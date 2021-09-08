Прямой эфир с Михаилом Дегтяревым состоится сегодня в Instagram

Прямой эфир с Дегтяревым состоится сегодня в Instagram Фото: Правительство Хабаровского края

Вечером 8 сентября Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, проведет прямой эфир с жителями региона. Политик лично ответит на вопросы граждан.

- Задавайте свои вопросы в комментариях или во время самого эфира. До встречи! - отметил Михаил Дегтярев в своем официальном профиле Instagram.

Прямая трансляция пройдет на официальной странице правительства края @khabkrai, а также на странице @degtyarev_info.

Начало прямого эфира в 19:00.