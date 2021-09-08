Россельхозбанк доплатит 500 рублей при получении единовременной пенсионной выплаты на карту банка. Фото: АО «Россельхозбанк».

Пенсионная карта - это специальный продукт РСХБ для зачисления пенсий и социальных выплат, оформить который может любое физическое лицо, имеющее право на получение пенсии.

Преимуществами пенсионной карты является:

- заказ карты онлайн на сайте банка;

- бесплатный выпуск карты;

- дополнительный доход до 4% годовых на остаток средств на счете карты;

- возможность подключить дополнительные опции на выбор: 5% кешбэка по операциям оплаты в аптеках или бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

- бесплатные уведомления о зачислениях пенсии на счет карты.

«Россельхозбанк» переведет на карту дополнительные 500 рублей при ее оформлении до 30 сентября и выполнении двух простых условий:

- получить на пенсионную карту не менее одной выплаты из Пенсионного Фонда РФ (это может быть пенсия или единовременная пенсионная выплата);

- до 30.09.2021 года совершить не менее трех операций оплаты товаров и услуг с использованием пенсионной карты на общую сумму не менее 1 500 рублей.

- Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения, помощь которым имеет огромное значение. «Россельхозбанк» готов не только технически провести перечисление единовременных выплат, но и дополнительно поддержать людей старшего поколения. Фактически мы увеличим на 5% единовременную выплату, поскольку для нас социальная ответственность имеет стратегическое значение, - отметила Юлия Деменюк, руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка».

Для получения пенсии на пенсионную карту клиенты могут оформить заявление в офисе РСХБ либо через дистанционные каналы обслуживания, и банк самостоятельно передаст заявление в территориальный орган пенсионного фонда РФ.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.