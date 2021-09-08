Свыше 50 новых школьных автобусов и медицинских автомобилей прибыло в Хабаровск

Свыше 50-ти новых школьных автобусов и медицинских автомобилей прибыло в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

Для нужд участковых врачей и школ Хабаровского края закупили новую партию автобусов и автомобилей. Всего было закуплено 53 машины. Технику направят в несколько районов края.

Приемка новых машин проходила прямо на площади имени Ленина. Именно отсюда в разные населенные пункты региона отправились 13 школьных ПАЗов, новые модели «УАЗ-Патриот» - для школ и районных поликлиник, а также 12 новых автомобилей марки «Газель УАЗ». В приемке участвовал Михаил Дегтярев, врио губернатора края.

- Эти автомобили являются частью этапа масштабной программы по техническому переоснащению социальных учреждений края. Будут еще партии. Эти машины приобретены и в рамках участия в нацпроекте. Дополнительные автомобили для участковых врачей поступили в регион в качестве финансовой помощи после визита в Хабаровский край Михаила Мишустина, премьер-министра РФ. На них потрачена только часть суммы из двухмиллиардной помощи, - отметил Михаил Дегтярев.

Запросы на школьные автобусы поступили из Охотского, Верхнебуреинского и Бикинского районов. У ПАЗов есть дополнительная ступень для младшеклассников. А главное, весь транспорт адаптирован для работы в сложных климатических условиях. Например, те же ПАЗы имеют двойные стекла и дополнительную печь.

Машины для медиков также утеплены.

- Это не скорая помощь. Машины нужны и участковым врачам. В деревнях, к сожалению, до пациентов часто приходится добираться пешком. А в сельской местности это может быть и несколько километров. Новые машины отправляем практически во все районы. До конца года доставим еще 32 автомобиля, - добавил Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края.

Всего 28 автомобилей «УАЗ-Патриот» распределят по районным поликлиникам. Несколько машин для участковых врачей останется и в Хабаровске.