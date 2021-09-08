В Хабаровске перекроют часть улицы Сеченова из-за ремонта труб Фото: Олег УКЛАДОВ

В Железнодорожном районе Хабаровска будет перекрыто дорожное движение по улице Сеченова в районе дома №36 «А» улицы Специалистов. В этом месте энергетики проведут ремонт трубопровода.

Ограничения будут действовать с 13 по 20 сентября. Сотрудники «Хабаровских тепловых сетей» успокаивают, что горячую воду отключать не будут.

- Подача горячей воды жителям перекрытой зоны продолжится в полном объеме. Компания просит с пониманием отнестись к перекрытию дороги и ремонту, так как от данных мероприятий зависит подготовка к следующему отопительному сезону, - отметили сотрудники структурного подразделения АО «Дальневосточная генерирующая компания».