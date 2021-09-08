Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 12:00

В Хабаровске перекроют часть улицы Сеченова из-за ремонта труб

Дорогу для автомобилистов перекроют почти на 10 дней
Илья ФЕДУЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровске перекроют часть улицы Сеченова из-за ремонта труб

В Хабаровске перекроют часть улицы Сеченова из-за ремонта труб

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Железнодорожном районе Хабаровска будет перекрыто дорожное движение по улице Сеченова в районе дома №36 «А» улицы Специалистов. В этом месте энергетики проведут ремонт трубопровода.

Ограничения будут действовать с 13 по 20 сентября. Сотрудники «Хабаровских тепловых сетей» успокаивают, что горячую воду отключать не будут.

- Подача горячей воды жителям перекрытой зоны продолжится в полном объеме. Компания просит с пониманием отнестись к перекрытию дороги и ремонту, так как от данных мероприятий зависит подготовка к следующему отопительному сезону, - отметили сотрудники структурного подразделения АО «Дальневосточная генерирующая компания».