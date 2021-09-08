Погода в Хабаровске 9 сентября 2021: ночью возможен дождь

Погода в Хабаровске 8 сентября 2021: ночью возможен дождь Фото: Элина ОГАНЕСЯН

9 сентября в нескольких районах Хабаровского края синоптики прогнозируют небольшой дождь. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

В Хабаровске в светлое время суток будет около +23 градусов. Ночью дождь и до +13. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

На юге края без осадков. Днем от +21 до +26 градусов. Ночью - от +9 до +14 градусов. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 6-11 метров в секунду.

В центральных районах днем от +21 до +26 градусов. Ночью - от +6 до +14. Порывы южного ветра будут достигать 9 метров в секунду.

На севере днем от +17 до +22, ночью от +8 до +14. Скорость ветра различных направлений будет составлять от 4 до 9 метров в секунду.

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