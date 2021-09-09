Статистика коронавируса в Хабаровском крае на 9 сентября: еще 291 человек заболел Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 291 человек за сутки заболел коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в Хабаровске - 128, в Комсомольске - 57, в Комсомольском районе - 27, в Хабаровском - 23, Солнечном - 20, в Лазо - 17. На остальной территории региона зафиксированы единичные эпизоды инфицирования, сообщили в местном минздраве.

- Выздоровело 294 человека, 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 485, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 327 485 человек. Из них 293 289 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 600 случаев коронавируса:

71 469 человек выздоровели;

5411 находится на лечении (1293 в стационаре, амбулаторно 4118);

Скончались 720 человек.

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