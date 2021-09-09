В 2021 году в Хабаровске облагородят свыше 270 дворов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске до конца 2021 года облагородят свыше 273 дворов. Это рекордно высокое количество. Несколько дворовых территорий приведут в порядок за счет муниципальных грантов. Остальные - в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили в администрации города.

- По грантовой программе один двор будет заасфальтирован, а в семи - установлены малые архитектурные формы. По второй программе в этом году будет выполнено асфальтирование 23 площадок. На эти цели было выделено 63,8 миллиона рублей, - сказал заместитель председателя комитета по управлению Центральным районом Александр Власенко.

Как отметили в мэрии, некоторые дворы начали становиться ухоженными и уютными только после смены управляющей компании. Например, двор по адресу Лермонтова, 8. Сейчас разбитый асфальт и старые бордюры там заменены на новые и красивые. Осталось нанести последние штрихи.

Ознакомиться с полным списком ремонтируемых дворов в городе, а также проектов ТОС можно по ссылке.

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