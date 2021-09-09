В Хабаровске до конца 2021 года проведут газ к 189 домам Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске ускоренными темпами идет газификация частных домов. Только до конца 2021 года коммуникации должны быть подведены к 189 участкам горожан. Распоряжение о наращивании темпов газификации ранее дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в администрации города.

Всего в рамках программы «Город Хабаровск» на 2021-2025 годы» будут подключены к газу свыше тысячи домов. Заявки в первую очередь принимаются от тех, кто расходует до семи кубометров газа в час и у кого граница дома удалена не более чем на 200 метров от газораспределительной сети.

- В результате проведенной работы по сбору предварительных заявок администрацией города сформирован план-график догазификации. В него попали 1078 индивидуальных домовладений, - сообщили в мэрии.

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