Подготовка к старту отопительного сезона в Хабаровске подходит к концу
Фото: Правительство Хабаровского края
До старта отопительного сезона в Хабаровске остается совсем немного времени. Сейчас на финальной стадии находится реконструкция тепломагистрали ТМ-31. Там заменят полтора километра труб, сообщили в правительстве края.
ТМ-31 - тепловая артерия города. Именно она отапливает наибольшую часть жилых домов в городе. Ее реконструкция длится четыре года. Работы проводятся для того, чтобы обеспечить надежную работу системы и увеличить ее пропускную способность. Чтобы все работы были завершены в срок, коммунальщики трудятся по 14 часов в сутки.
- Работы мы можем проводить только в межотопительный период. Здесь мы столкнулись с некоторыми трудностями - в частности подрядная организация, зашедшая весной, не справлялась со своими обязанностями. Из-за этого сотрудничество с ней пришлось прекратить и экстренно привлекать на объект другую компанию. Новый подрядчик успел войти в график. Завершить реконструкцию планируем до 25 сентября, - рассказал заместитель главного инженера СП «Хабаровские тепловые сети» Андрей Шлома.
Всего в 2021 году на ремонт 6,5 километра теплосетей было отведено 413 миллионов рублей, уточнили в правительстве.
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