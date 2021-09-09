В Хабаровске пострадала пассажирка автобуса по вине водителя

В Хабаровске пострадал пассажирка автобуса по вине водителя
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске водителя автобуса привлекут к ответственности за падение пассажирки. Она упала, когда автобус резко затормозил, сообщили в ГИБДД.
Все произошло около шести часов вечера на проспекте 60 лет Октября. Водитель резко дал по тормозам в районе дома №137/1. В итоге одна из женщин, которая ехала в «хвосте», упала. В ГИБДД отметили, что пострадавшая держалась за поручни.
- У женщины 1966 года рождения диагностированы множественные ушибы. Лечение она будет проходить амбулаторно, - рассказали в пресс-службе дорожной полиции.
Всего за сутки в краевом центре произошло 22 ДТП.
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