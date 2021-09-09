Выплаты в 10 тысяч рублей получили более 300 тысяч жителей Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжают выплачивать единовременную выплату жителям региона, которые получают пенсию. По информации регионального отделения ПФР, в первую неделю выплату уже смогли получить более 300 тысяч жителей края, что составляет 80% от общего числа получающих пенсию.

- В основном выплаты быстро поступили тем, кому пенсия зачисляется на банковский счет. Тем жителям края, кто получает пенсию через Почту России, выплаты вручат в сентябре вместе с основной пенсией, - уточнили в пресс-службу отделения ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Согласно указу президента России, выплаты в крае должны получить 376 455 пенсионеров.

- Подчеркну: выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам – и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД, и по линии других ведомств, - сказал Владимир Путин, президент России.