Из хабаровского избиркома эвакуировали людей: состоялись учения перед выборами Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровске прошли антитеррористические учения. С избирательного участка №136 эвакуировали людей, чтобы проверить, насколько хорошо представители избиркома умеют действовать в экстренных ситуациях. Об этом сообщили в избирательной комиссии Хабаровского края.

По легенде, во время голосования один из пришедших на участок людей увидел подозрительный предмет и сообщил об этом находящемуся рядом сотруднику полиции.

В избиркоме отметили, что вся подобная информация сразу передается в территориальную избирательную комиссию. Принимается решение об эвакуации избирателей и участковой комиссии. В таких случаях предусмотрено голосование на резервных избирательных участках. Специально для этих целей в Хабаровске переоборудован автобус, в котором и размещается участковая комиссия.

— В ходе мероприятия членами УИК отработаны действия по эвакуации присутствующих из здания, где расположен участок, работе с документацией комиссии и ящиками для голосования, взаимодействии с органами полиции и вышестоящими комиссиями, организации голосования в резервном помещении, — сообщил председатель ТИК Александр Сорока

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