В Магадане горит здание банка на улице Болдырева. Фото: инстаграм/стоп-кадр видео @nemagadan

В Магадане 9 сентября произошел пожар в здании одного из местных банков на улице Болдырева. Сейчас на месте ЧП работают пожарные.

Огненный столб поднялся до уровня четвертого этажа. По словам очевидцев, сильнейший запах гари распространился на всю улицу. Некоторые комментаторы в социальных сетях отмечают: ранее заявлялось, что фасад здания выполнен из негорючих материалов. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Однако на кадрах видно, как в разные стороны разлетаются куски горящей обшивки. Также сообщается, что филиал должны были в скором времени закрыть.

В настоящее время о погибших или пострадавших во время ЧП не сообщается.

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