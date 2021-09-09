Пропавшего возле Brosko Mall в Хабаровске мужчину нашли мертвым. Фото: Лига Спас

В Хабаровске найден мертвым 41-летний Алексей Белоусов. Мужчина пропал две недели назад неподалеку от торгового центра Brosko Mall.

Поисками мужчины на протяжении всего времени занимались сотрудники полиции и волонтеры. Были опрошены близкие пропавшего. Отрабатывались все возможные версии его исчезновения. В том числе криминальная.

Сейчас в обстоятельствах смерти разбираются правоохранители.

Как сообщили «Комсомольской правде» в следственном главке региона, сейчас проводится проверка по факту смерти. Скорее всего, она не носила криминального характера.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.