Пропавшего возле Brosko Mall в Хабаровске мужчину нашли мертвым. Фото: Лига Спас
В Хабаровске найден мертвым 41-летний Алексей Белоусов. Мужчина пропал две недели назад неподалеку от торгового центра Brosko Mall.
Поисками мужчины на протяжении всего времени занимались сотрудники полиции и волонтеры. Были опрошены близкие пропавшего. Отрабатывались все возможные версии его исчезновения. В том числе криминальная.
Сейчас в обстоятельствах смерти разбираются правоохранители.
Как сообщили «Комсомольской правде» в следственном главке региона, сейчас проводится проверка по факту смерти. Скорее всего, она не носила криминального характера.
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