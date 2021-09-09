Хабаровчанин снял свою кандидатуру с выборов Госдуму Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Хабаровчанин снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму. Вадим Воеводин принял решение отказаться от гонки за депутатское кресло, сообщили в краевом избиркоме.

- Регистрация Воеводина Вадима Александровича кандидатом по округу №70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ» на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва аннулирована на основании личного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах, - рассказали в ведомстве.

На выборах Воеводин должен был представлять «Коммунистическую партию Российской Федерации». Сейчас представителям избирательной комиссии будет необходимо вычеркнуть его кандидатуру из бюллетеней.

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