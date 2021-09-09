Врио губернатора Хабаровского края в прямом эфире ответит на злободневные вопросы Фото: Правительство Хабаровского края

Услышать ответы врио губернатора Хабаровского края можно будет уже в понедельник, 13 сентября. Общение с Михаилом Дегтяревым с местными жителями вновь пройдет в дистанционном формате. Эпидемиологическая обстановка не позволяет провести встречу очно.

Вопросы от всех желающих будут принимать 10, 11 и 13 сентября. Вопросы можно отправить в письменной и видеоформах в мессенджер WhatsApp по номеру 8-929-400-33-00. В мессенджере принимать вопросы будут вплоть до начала эфира. А вот по многоканальному телефону 8-800-222-55-27 вопросы будут принимать только с 9:00 до 18:00 в вышеуказанные даты. В день эфира, 13 сентября, позвонить можно после 19:00 и до окончания трансляции.

Посмотреть прямую трансляцию можно будет на телеканалах «Губерния», «Хабаровск» и «6ТВ». Кроме того, трансляция пройдет и на официальном YouTube-канале правительства Хабаровского края. Начало в 19:00.

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