Проблемный перекресток реконструировали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Ремонт на пересечении улиц Шелеста-Большая-Воронежская заканчивают в Хабаровске. Сейчас уже завершены основные работы. Рабочие наносят разметку, устанавливают дорожные знаки и модернизируют систему видеонаблюдения.

- Чтобы разгрузить напряженный участок, были изменены геометрические параметры улично-дорожной сети. На улице Большой от Минина до Воронежской сделали дополнительную полосу для движения автомобилей с правым поворотом в сторону Трехгорной. Убрали левый поворот на Шелеста при движении по Воронежской в сторону Трехгорной. Новый поворот установили за автомобильной заправкой, - сообщил Дмитрий Дмитроченко, помощник директора по связям с общественностью и СМИ МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения».

Всего на работы потратили 17 миллионов рублей. Средства пошли на установку опор, знаков повышенной яркости, замену светофоров, нанесение новой разметки холодным пластиком, монтаж ограждений и многое другое.

Работы планируют завершить до конца недели. Пока новая система движения не прижилась, из-за чего до сих пор продолжаются заторы.

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