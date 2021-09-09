Жильцы дома на улице Павла Морозова в Хабаровске недовольны новой схемой движения Фото: Администрация Хабаровска

Из-за провалов в дороге на улице Павла Морозова объезд организовали вдоль дороги - по парковке жилого комплекса «Парус». Жильцам дома запретили парковаться в привычных местах и пообещали эвакуировать каждую машину, которая задержится на парковке утром каждого дня.

- Иной вариант временного объезда аварийного участка быстро организовать не получится. Утром те автомобили, которые останутся припаркованными вдоль дома №113, будут принудительно эвакуированы, - объяснили в городской администрации.

Сейчас дорожные службы занимаются расширением временной объездной дороги в районе улицы Радищева и по Бассейному переулку. Пока движение открыто по двум полосам объездной дороги.

Тем временем, жители ЖК «Парус» высказали в соцсетях свое недовольство происходящим.

- Почему мы, жильцы дома, должны убирать свои автомобили? Мы против! - написала в соцсетях местная жительница.

- Все едут по парковке, практически никто не едет по объездной. Зачем ее делали? - поинтересовалась хабаровчанка.

- С точки зрения какого закона будут увозить машины тех жильцов, которые проживают в данном доме? - поинтересовалась пользовательница соцсетей.

Пока ситуация полностью не решена.

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