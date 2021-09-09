Привести в порядок двор в Хабаровске удалось после обращения в жилинспекцию Фото: Правительство Хабаровского края

Уже не в первый раз в регионе жильцам домов приходится обращаться в главное управление регионального госконтроля. Так произошло и с жителям дома №16 на улице Флегонтова в Хабаровске. УК «Амурлифт» долгое время игнорировала просьбы привести двор в порядок. Инициативу в свои руки взяла одна из жительниц дома.

- Я создала обращение на сайте нашей управляющей компании с просьбой убрать ветки и стволы деревьев, которые спилили еще в начале августа. Я внимательно следила за своим обращением, и в какой-то момент у него изменился статус на «исполнено», но двор так и не убрали. Я сразу же написала в директ Центра управления регионом. Специалисты центра передали мое обращение в госконтроль, и проблему оперативно решили, - рассказала автор обращения.

Подобная ситуация произошла в доме №15 по улице Центральной. Только там сломался стояк общего пользования. УК ООО «ДВ-Сервис 16» проигнорировала просьбы жильцов, и те обратились по телефону в жилинспекцию. После этого рабочие УК оперативно заменили смеситель.

Обратиться в орган государственного жилищного надзора можно по адресу Амурский бульвар, 43. В холле здания установлен ящик для обращений. Кроме того, можно позвонить на горячую линию: 40-23-40 (номер работает круглосуточно) или оставить обращение в аккаунте ведомства в Instagram: @krgkl_khv.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.