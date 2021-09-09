Погода в Хабаровске 10 сентября 2021: небольшой дождь Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

10 сентября в Хабаровске прогнозируется небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Ночью будет около +14. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края также местами пройдут кратковременные дожди. В светлое время суток воздух прогреется до +26 градусов. Ночью похолодает до +11. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 метров в секунду.

В центральных районах региона ожидаются ливневые дожди и до +24 градусов днем. Ночью от +10 до +15. Порывы северо-восточного ветра достигнут 14 метров в секунду.

На севере края - местами кратковременные дожди. Днем от +10 до +16. Ночью от +4 до +11. Скорость северо-восточного ветра составит 5-11 метров в секунду.

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