Комсомольск-на-Амуре стал лидером по заболеваемости коронавирусом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Еще 298 человек за сутки заболели коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в Комсомольске - 106, Хабаровске - 69, в Амурском районе - 28, в Нанайском - 24, в Вяземском - 22, в Тугуро-Чумиканском - 15. На остальной территории региона зафиксированы единичные эпизоды инфицирования, сообщили в местном минздраве.
- Выздоровел 251 человек, 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1724 койки для ковид-больных. Из них свободны 469, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 328 859 человек. Из них 296 020 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 898 случаев коронавируса:
71 720 человек выздоровели;
5455 находится на лечении (1255 в стационаре, амбулаторно 4200);
Скончались 723 человека.
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