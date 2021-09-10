Комсомольск-на-Амуре стал лидером по заболеваемости коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 298 человек за сутки заболели коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в Комсомольске - 106, Хабаровске - 69, в Амурском районе - 28, в Нанайском - 24, в Вяземском - 22, в Тугуро-Чумиканском - 15. На остальной территории региона зафиксированы единичные эпизоды инфицирования, сообщили в местном минздраве.

- Выздоровел 251 человек, 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1724 койки для ковид-больных. Из них свободны 469, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 328 859 человек. Из них 296 020 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 898 случаев коронавируса:

71 720 человек выздоровели;

5455 находится на лечении (1255 в стационаре, амбулаторно 4200);

Скончались 723 человека.

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