Жителей Хабаровского края просят соблюдать правила поведения на территории тигров Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года в Хабаровском крае зафиксировано 111 конфликтных ситуаций. Специалисты министерства природных ресурсов региона регулярно проводят рейды. Например, с 3 по 9 сентября выявлено два случая конфликтов с дикими животными.

Так, 3 сентября два бурых медведя зашли на кладбище в Советской Гавани. Это уже не первый случай прихода медведей на места захоронений. В таких ситуациях региональный комитет охотничьего хозяйства рекомендует властям на местах подготовить объявления с призывом не оставлять продукты питания на могилах. Именно запах еды привлекает хищников.

Еще одна ситуация произошла на восьмом километре дороги от села Анастасьевка до села Петропавловка. Там 8 сентября тигр задавил собаку в районе водозабора. В связи с этим региональный комитет охотничьего хозяйства рекомендует властям в муниципалитетах провести разъяснительную работу с местными жителями о правилах поведения в ареале обитания амурских тигров. В частности, рекомендуется держать домашних животных в закрытых помещениях или недоступных местах.

Рекомендации по поведению человека при встрече с медведем можно прочитать здесь. Рекомендации по поведению человека в местах обитания амурского тигра ищите здесь.

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